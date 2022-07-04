Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'den 4 TL'ye çıkartıldı.

Ekmeğe yapılan zamların ise yarından itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara Fırıncılar Odası'nın yayınladığı fiyat listesi şöyle: