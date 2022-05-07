Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık dün ekmek fiyatına 25 kuruş zam geldiğini bildirdi.
Gelen zamla birlikte Ankara'da ekmek fiyatları 3 TL oldu. (ANKA)
Kadın Dayanışma Komiteleri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, kentte ekmeğin fiyatının 3 TL'ye çıktığını söyledi.
Haber Merkezi
Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık dün ekmek fiyatına 25 kuruş zam geldiğini bildirdi.
Gelen zamla birlikte Ankara'da ekmek fiyatları 3 TL oldu. (ANKA)