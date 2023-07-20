Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam

Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam geldi, 200 gram ekmek 7 lira oldu.

Haber Merkezi

Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.

200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseldi.

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