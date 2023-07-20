Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.
200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseldi.
soL - İstanbul
soL - İstanbul
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam
Ankara'da ekmeğe yüzde 40 zam geldi, 200 gram ekmek 7 lira oldu.
Haber Merkezi
Ankara Fırıncılar Odası'nın aldığı kararla ekmek fiyatına yüzde 40 zam yapıldı.
200 gram ekmeğin fiyatı 5 liradan 7 liraya; kepek, tam buğday ve çavdar ekmeğin fiyatı ise 8 liradan 10 liraya yükseldi.