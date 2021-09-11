Ankara'da direğe çarpan yolcu otobüsü yandı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, gece saatlerinde Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı, Çayyolu kavşağında meydana geldi.
Bodrum-Ankara seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
DHA'nın haberine göre, kaza sonrası otobüste bulunan 22 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği, 3'ü ağır 20 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.