Ankara'da depremzedeler bir araya geldi: Yaşatılan acıların hesabını soracağız

Beraberiz Derneği tarafından düzenlenen anma ve dayanışma etkinliğinde, depremzede aileler, hukukçular ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi.

Programın sunumunu depremde kızını kaybeden Orhan Aydın üstlenirken, Adalet Peşinde Aileleri'nden Kübra Özyurt, Hülya Daran Deveci, Süreyya Zehra Tatar ve Özgür Kaplan etkinlikte yer aldı. Konuşmacılar ve destek veren isimler arasında depremde kayıplar yaşayan, Döne Kaya, avukat Eren Can ve dönemin Hatay Baro Başkanı avukat Hüseyin Cihat Açıkalın bulundu.

Alevi Bektaşi Federasyonu genel başkanı Mustafa Aslan, Halkların Demokratik Kongresi eş sözcüsü Ali Kenanoğlu, Devrimci Parti genel başkanı Elif Torun ve Avrupa Alevi Kadınlar Birliği genel başkanı Özgür Demir katıldı. Salonda şahsen bulunamayan seçilmiş TİP Hatay milletvekili Can Atalay ile tutuklu gazeteci İsmail Arı'nın gönderdiği dayanışma mesajları da program sırasında katılımcılara okundu.

Anma buluşmasının müzik dinletisi bölümünde ise piyanist Dengin Ceyhan sahne alırken, şef Hasan Tatar yönetimindeki Acıları Bal Eyledik Korosu ve Altınokta Körler Derneği Korosu dinleyicilerle buluştu.

Etkinliğin açılış konuşmasını dernek adına Kübra Özyurt yaptı. Özyurt'un katılımcıları selamlamasının ardından, salonda Can Atalay'ın gönderdiği dayanışma metni ile deprem haberlerini yaptığı için şu an tutuklu olan gazeteci İsmail Arı'nın mesajları okundu.

Etkinlikte hem açılış konuşmasını yapan hem de konuşmacılar arasında yer alan ve depremde kızını kaybeden sanatçı Orhan Aydın, depremde yaşanan her şey için hesap sorulacağını belirtti. Yaşatılan acıların ve görmezden gelinen ne varsa halkın er ya da geç bunun hesabını soracağını ifade eden Aydın, devletin depremde orada olmadığını ve enkaz altında kalanları çaresiz bıraktığını dile getirdi. Aydın, "Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala benzer sorunlar devam ediyor" diyerek çaresizliğe tepki gösterdi.

Orhan Aydın

'Bizi dipsiz kuyulara attılar'

Depremde birçok yakınını ve kızını kaybeden Elif Özeren'in derin duygusallık yaratan konuşması salonda depremde yaşananlara ve kimsesiz bırakılan insanlara dair hafızaları tazeledi. Çaresizliği ve devletin yokluğunu öfkeyle anlatan Özeren, "Bizi kör kuyulara attılar, 6 Şubat 2023'te. Ve o dipsiz kuyularda biz açlığı gördük. Yokluğu gördük, yaralanmayı gördük ve çaresiz bir şekilde ben 16-17 saat enkazda kaldım. İlk işim kızımı aramak oldu. Ama iş makinaları 200 metre öteden gelmedi. Burada bir partinin genel başkanı olarak değil. Evladını depremde kaybeden bir anne olarak konuşuyorum. Bizi acılara mahkum ettiler, bizlere de hesabını sormak düşer" dedi.

Etkinlik depremde yaşamını yitirenler anısına saygı duruşuyla başladı.

Günlerce yardım gelmediğini vurgulayan Özeren sözlerine şöyle devam etti: "Üç gün, dört gün hiçbir yardım gelmedi. Göndermedikleri gibi gelen yardımları da engellediler. İktidar bile isteye bizi orada çaresizliğe, yıpranmışlığın kucağına bıraktı. Asla affetmiyoruz, asla affetmeyeceğiz. Bizim anılarımız öldü, çocukluğumuz öldü. Kader diyorlar, hayır kader değil. Fay hattının geçtiği yataklara takır takır yine TOKİ'leri diktiler."

Amik Ovası'nı kurutup üstüne havalimanı yaptılar

Etkinlikte Halkların Demokratik Kongresi adına söz alan HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, deprem öncesi uyarılara rağmen alınmayan önlemlere ve rant politikalarına dikkat çekti. Depremi engellemeyenlerin arama kurtarma konusunda da başarısız olduğunu hatırlatan Kenanoğlu, "Amik Ovası'nı kurutup üstüne havalimanı yaptılar, ilk orası yıkıldı. Bilim insanları uyardı ancak yönetmelikler çıkartılmasına rağmen denetimsizlik ve cezasızlık sarmalı var. Bu denetimsizlik ve cezasızlık sonucunda o yaşananları yaşadık. Vekillik yaptığım süreçte de deneyimledik. Güzel raporlar, güzel analizler, güzel toplantılar yapılıp durdular mecliste. Ama hiçbiri hayat geçirilmedikten sonra tüm bunların ne önemi var" sözleriyle sisteme tepki gösterdi.

'Devlet yokken dayanışma vardı'

Avrupa Alevi Kadınlar Birliği adına konuşan Özgür Demir ise deprem bölgesindeki terk edilmişliği ve yardımların nasıl ulaştırıldığını anlattı. Salondaki kayıp yakınlarına seslenen temsilci, "Orada çaresizliği gördük, umutsuzluğu gördük, hayalet bir şehir gibi terk edilmiş bir yer gördük. Devletin bile yapamadığı yardımları Avrupa'dan gönderdik. Devlet yokken dayanışma vardı" diyerek o günlerde sergilenen sivil dayanışmayı hatırlattı.

'Adaletsiz sistem içerisinde kendimize adil bir pay mı istiyoruz?'

Dönemin Hatay Baro Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın da hukuki süreçlerdeki çifte standartlara değindi. Siyaset kurumunun son derece kirlenmiş ve adaletsiz bir tutum içinde olduğunu söyleyen Açıkalın, "Gerçekten adalet mi istiyoruz? Yoksa adaletsiz sistem içerisinde kendimize adil bir pay mı? Bence biz gerçek adalet isteme noktasında çok uzaktayız" diyerek deprem sonrası yaşanan hukuksuzluklara değindi. Açıkalın, derneklerin ve gönüllü avukatların sürdürdüğü ücretsiz adalet arayışının öneminin altını çizerken hukuk mücadelesinin hala devam ettiğini ve depremzedelerin hala adalet arayışı olduğunu ifade etti.

Depremde resmi rakamlarla 53 bin 537 kişi öldü. Yine resmi rakamlara göre 38 bin 901 bina yıkıldı. Ve hesap sormak için aileler Beraberiz Derneği çatısı altında güç biriktirmek için yan yana geldi.