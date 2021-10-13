Ankara'da CHP'lilere adliye önünde müdahale

CHP'li milletvekillerinin Ankara Adliyesi önünde pankart açarak açıklama yapmasına polis engel oldu, arbede yaşandı.

Ankara Adliyesi'nde CHP’nin bastırdığı "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" adlı kitapçığın duruşması yapıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Gökçen, "Cumhurbaşkanına fiili saldırı" suçlamasıyla ifade verdi. Mahkeme, görevsizlik kararı verdi.

Duruşma sonrası CHP heyeti, adliye önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Seyit Torun ve Fethi Açıkel ile milletvekilleri Mahmut Tanal ve Mehmet Göker’in de bulunduğu grubun pankart açması polis tarafından engellendi.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Genel Başkan Yardımcımız

Gökçe Gökçen'in yargılandığı, mahkemenin hatasını kabul ettiği davanın duruşması sonrası polis, partimizin Adalet pankartının açılmasını engellemeye çalıştı. Parti devleti değiliz! Adalet talebinden neden rahatsızsınız? Emniyetin tavrı hukuki değil siyasi" diyerek olayın görüntülerini paylaştı: