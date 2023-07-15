Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 19.00'dan itibaren Kızılay Meydanı'nda düzenlenecek ’15 Temmuz’ programları çerçevesinde bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı ifade edildi.

Buna göre, ihtiyaç duyulması halinde GMK Bulvarı'nın Anadolu Meydanı ile Kızılay Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Akay Kavşak kesişimi ile Sıhhiye Kavşak arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Meydanı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Açıklamada, etkinlik sona erene kadar araç trafiğine kapanacak yollar ile ilgili yurttaşların mağduriyet yaşamaması için toplu taşıma araçlarını kullanmaları istendi. (AA)