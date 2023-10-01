Ankara'da bombalı saldırı girişimi: ABD Büyükelçiliği’nden vatandaşlarına uyarı

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bombalı saldırı girişimi sonrası bir güvenlik uyarısı yayımladı.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, yayınladığı uyarıda vatandaşlarından bölgeden uzak durulmasını istedi.

Açıklamada, güncel bilgiler için yerel medyanın takip edilmesi ve yerel makamlardan gelen talimatların izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen 2 saldırganın bombalı saldırı eyleminde bulunduğunu bildirdi.

Yerlikaya, "Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakan Yerlikaya, açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubunun hafif biçimde yaralandığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik saldırı nedeniyle soruşturma başlattı.

Olayla ilgili erişim engeli, yayın yasağı kararı verildi.