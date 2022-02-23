Ankara’da bir doktora saldırı: Kafasını duvara vurdu

Olay, dün sabah saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji polikliniğinde meydana geldi.

Nöroloji uzmanı Doktor Ebru Ergin’e tedavi olan hasta, doktordan farklı bir ilaç yazmasını istedi.

Doktor Ergin, ilacı yazabilmesi için özel rapor alınması gerektiğini belirterek ilacı yazmadı.

DHA'nın haberine göre, buna tepki gösteren hasta, Doktor Ergin’in kafasını masaya ve duvara vurdu. Hasta daha sonra da Ergin’in boğazına ve yüzüne oturarak darp etmeye başladı.

Doktor Ergin’in yardımına ise hastane personeli yetişti. Ergin, çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.