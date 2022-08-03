Ankara’da belediye emekçileri 'dayanışma ağı' kurduklarını duyurdu

Ankara’da Çankaya Belediyesi’nde süren toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinde işçiler düşük ücretleri kabul etmediği için belediyede eylemler yapmış, iş bırakmıştı. Çankaya’da emekçilerin mücadelesi sürerken, Ankara’daki belediyelerde çalışan emekçilere dayanışma ağında bir araya gelmeye çağrısı yapıldı.

Yapılan çağrıda “Toplu sözleşme süreçlerimiz, işyerindeki haklarımız, bordrolarımıza ilişkin beraberce çözüm bulmak, birbirimizle iletişim kurmak ve deneyimlerimizi ortaklaştırmak için tüm belediye emekçilerini dayanışma ağımıza katılmaya davet ediyoruz” denildi.

Ankara Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı yola çıkıyor

Ankara Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı'nın açıklaması şu şekilde:

"Düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla geçimini sağlamaya çalışan biz belediye emekçileri dayanışmayı büyütmek için yan yana geliyoruz!

Belediye Emekçileri Dayanışma Ağı olarak; bulunduğu belediyelerde ofis işçisi, temizlik işçisi, park işçisi, kreş öğretmeni, mimar-mühendis, basın yayın uzmanı gibi farklı farklı iş kollarında çalışan belediye emekçilerini birlikte mücadeleyi ve dayanışmayı büyütmeye davet ediyoruz. Artan hayat pahalılığı karşısında açlık sınırında ücretlerin dayatıldığı, kimi şirket çalışanı kimi işçi kadrosundaki belediye işçileri; gelin haklarımızı beraber arayalım!

Yıllar içerisinde kazanılmış haklarımızın çoğunu kaybettik. 2018 yılında kadroya geçiyoruz denilerek toplu iş sözleşmesi hakkımızdan mahrum kaldık. Aynı işi yaptığımız, yana yana çalıştığımız iş arkadaşımızla aynı ücreti almıyoruz, eşit işe eşit ücret ilkesiyle çalışamıyoruz. Sendikalarımız bizden yana tavır almıyor, işçinin dahil edildiği şeffaf toplu iş sözleşmesi süreçleri yürütülmüyor.

Bugün ise hayat pahalılığı karşısında yıllık yapılan sözleşmelerle ücretlerimiz daha da erimiştir, enflasyonun çok altında zam oranları önümüze çıkarılmıştır.

Farklı belediyelerde çalışıyoruz, sendikalarımız aynı olsa bile toplu iş sözleşmelerimiz farklı, bir başka belediyedeki arkadaşlarımızın hangi koşullarda çalıştığını bilmiyoruz. Haklarımız konusunda yeterince bilgilendirilmiyoruz.

Haklarımızı beraber aramak, dayanışmayı artırmak için Ankara’nın farklı belediyelerinde çalışsan işçiler olarak yola çıkıyoruz. Belediye emekçileri yalnız ve çıkışsız değildir.

Toplu sözleşme süreçlerimiz, işyerindeki haklarımız, bordrolarımıza ilişkin beraberce çözüm bulmak, birbirimizle iletişim kurmak ve deneyimlerimizi ortaklaştırmak için tüm belediye emekçilerini dayanışma ağımıza katılmaya davet ediyoruz."

📢Ankara’da çalışan belediye emekçileri dayanışma ağında bir araya geliyor.



"Düşük ücretler ve güvencesiz çalışma koşullarıyla geçimini sağlamaya çalışan biz belediye emekçileri dayanışmayı büyütmek için yan yana geliyoruz!"#ÇankayaBelediyesi

👇https://t.co/JOqZvNrgIS pic.twitter.com/uXas8RdRkr — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) August 3, 2022

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