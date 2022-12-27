Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, bugün Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103'üncü yıl dönümü kutlama törenleri ile ilgili olarak bazı yolların kapalı olacağını duyurdu.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Saat 11.00’de Kara Harp Okulu Komutanlığı 2 No’lu Nizamiye’den hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi, Anıtkabir Anadolu (Tandoğan) Meydanı Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir’de sona erecek “Atatürk Garnizon Koşusu”nda başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika öncesi ile koşu bitimine kadar;

Saat 13.15’te Dikmen Keklikpınarı’nda yapılacak tören için Dikmen Caddesi’nin 1178. Cadde ile 901. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak törenin 2 saat öncesinden tören sonuna kadar;

Saat 15.00’te Ankara Tren Garı Binası önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı’nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan “Seğmenler Kortej Yürüyüşü” için başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak yürüyüşün 15 dakika öncesinden yürüyüş sonuna kadar araç trafiğine kapatılacak."