Ankara'da Alevi öğrencileri hedef alan din kültürü öğretmeni hakkında soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı Ankara'da din dersinde Alevi öğrencilerin hedef alan din kültürü öğretmeni hakkında soruşturma başlattı.

Yazılı açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.

Alevi öğrencilerin hedef alınması sonrası AKP Sözcüsü Ömer Çelik "AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz" iddiasında bulunmuştu.