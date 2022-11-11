Ankara'da 5 Afgan'ın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli aranıyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Afganistan uyruklu 5 kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin bir şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA'nın haberine göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilişkisi bulunduğunu belirledikleri Afganistan uyruklu bir şüphelinin kimliğine ulaştı.

Çalışmalarını bu kişinin üzerinde yoğunlaştıran ekipler, şüphelinin yakalanması için de çalışma başlattı.

Söz konusu zanlının başka kişilerle irtibatlı olup olmadığını değerlendiren polis, yeni deliller doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Cesetlerin kimlik tespit çalışmaları sürerken, polis, cinayet nedeni olarak para anlaşmazlığı ihtimali üzerinde duruyor.

Altındağ ilçesi Örnek Mahallesi'nde bir evde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirmiş, adrese giden polisler 5 kişinin cansız bedenine ulaşmıştı.