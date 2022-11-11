Ankara’da bir evde 5 Afgan'ın ölü bulunmasına ilişkin Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Örnek Mahallesi’nde arkadaşlarıyla kalan Afganistan uyruklu 5 kişiden haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, evde kalan 5 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da şu açıklamayı yaptı:

“10.11.2022 günü saat 19.30 sıralarında Altındağ İlçesi Örnek Mahallesinde bulunan bir adrese kendisinden haber alınamayan şahıs ihbarı üzerine gelinmiş, çilingir marifeti ile ikamete girildiğinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla eks olduğu görülmüştür.

Maktullerin açık kimlik bilgilerinin ve bulguların tespitine yönelik çalışmalara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcısı nezaretinde Adli Tıp Başkanlığı ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.”

Öte yandan, hayatını kaybeden Afgan mültecilerin ikisinin çoban, ikisinin matbaa işçisi ve birisinin fırın işçisi olduğu iddia edildi.