Ankara'da 1 Mayıs programı netleşti

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İç Anadolu Bölge Temsilciliği, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası 1 Mayıs programına ilişkin açıklamada bulundu.

Birgün'de yer alan habere göre, açıklamada resmi başvuruya 1 Mayıs'a sayılı günler kalmasına rağmen henüz resmi yanıtın gelmediği belirtilirken, program duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

“Miting gününe bir haftadan daha az bir süre kalması, başvuruda belirttiğimiz toplanma ve miting alanı ve saatlere ilişkin yazılı yanıtın gecikmesi göz önünde bulundurularak, Valilik yetkilileri ile gerek telefon gerekse yüz yüze yapılan görüşmelerde olumlu geri bildirimlerin alınması neticesinde, mitingin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesi, daha fazla gecikilmemesi için açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Miting için: 1 Mayıs Pazartesi günü saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu önünde toplanılacak, kortejler belirlenen sıralamayla saat 12.00’de Anadolu ( Tandoğan ) Meydanı’na doğru yürüyüşe geçeceklerdir. Bütün katılımcılar alana girdikten sonra saat 13.30’da mitingimiz başlayacaktır. Konuşmalardan sonra sanatçı İlkay Akkaya bir konser verecektir. Akabinde miting sonlanacaktır.”