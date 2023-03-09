Ankara ve İzmir'de 8 Mart yürüyüşleri: 'Hükümet istifa' sloganları atıldı

Ankara'da kadınlar, Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla “17. Feminist Gece Yürüyüşü” eylemi için saat 19.00'da Sakarya Caddesi’nde toplandı. “İsyanımız yasımızı aşıyor kadın dayanışması yaşatıyor” pankartı taşıyan kadınlar, “Hükümet istifa”, “Asla yalnız yürümeyeceksin”, “Yaşamak istiyoruz özgür ve korkusuzca” sloganları attı.

"Feminist Gece Yürüyüşü", İzmir’de de 21’inci kez yapıldı. Eyleme katılanlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde bir araya geldiler.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nin sonunda toplanan eylemciler, “Kader değil patriyarkal kapitalizm. Yaşasın feminist isyan!” yazılı pankartla cadde boyunca slogan atarak yürüdüler. Protestoda “Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa”, “Kadınlar yürüyor mücadele büyüyor”, “Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor”, “hükümet istifa” sloganları atıldı.