'Ankara ve İstanbul'u almak için belirli belediyelere karşı dosyaların hazırlandığını biliyorum'

Sözcü Televizyonu'ndaki Nokta Atışı programında İpek Özbey’in sorularını yanıtlayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlere ilişkin konuştu.

"Ankara ve İstanbul'u almayı hedefleyecekler. Bunun için Ankara ve İstanbul'da seçim öncesinde başka baskı yöntemlerini görebiliriz" diyen Özdağ, "Belirli belediyelere karşı dosyaların hazırlandığını biliyorum. Belediye isimlerini biliyorum ama vermiyorum. Çok kısa süre kaldığı için operasyonun yapılması durumunda ortaya olumsuz sonuçlar, tepki çıkartacağı için yapılmadı operasyonlar. Onların önümüzdeki süreçte devreye sokulacağından eminim. Çünkü çok kapsamlı dosyalar. Göreceğiz, tüm bunları yaşayacak Türkiye" ifadesini kullandı.