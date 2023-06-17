Ankara ve İstanbul'da valiliklerden sel uyarısı

İstanbul Valiliği bugün sağanak yağış beklendiğini, tedbirli olunması gerektiğini duyurdu.

Valiliğin yaptığı paylaşımda, "Yapılan son meteorojik değerlendirmelere göre; bugün gece saatlerinden sonra, cumartesi akşam saatlerine kadar İstanbul Anadolu Yakası'nda yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" denildi.

Ankara Valiliği'nden yapılan paylaşımda ise, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre, cumartesi öğle saatlerinden sonra ilimiz merkez ilçeleri ile kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.