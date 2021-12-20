Ankara ve İstanbul'da IŞİD operasyonları: 20'nin üzerinde gözaltı

Yaklaşan yılbaşı öncesi İstanbul ve Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonlar düzenlendi.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 9 kişi gözaltına alınırken, Ankara'daysa yabancı uyruklu 15 kişiye yönelik operasyon kapsamında 12 kişi yakalandı.

Çatışma bölgelerine yolcu taşıdığı ileri sürülen ve korsan taksicilik yaptığı belirtilen bir kişi de AŞTİ'de gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre haklarında "Yabancı Terörist Savaşçı" (YTS) olarak işlem yapılacak kişilerin, TEM Şube Müdürlüğündeki sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edileceği öğrenildi.