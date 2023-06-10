Ankara Valisi Şahin: MKE'deki patlama kimyasal tepkimeden kaynaklı

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili, 'Patlama, kimyasal tepkime kaynaklı' dedi.

Haber Merkezi

Ankara Elmadağ'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamaya ilişkin, "Dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Yaralı yok. Cumhuriyet savcılarımız çalışmalarını yürütüyor. Çalışanların tamamına ulaşıldı, göçük alında kalan işçimiz yok. Daha detaylı bir incelemeden sonra bir açıklama yapacağız" diye konuştu.

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MKE roket fabrikasında patlama: 5 işçi yaşamını yitirdi