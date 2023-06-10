Ankara Valisi Şahin: MKE'deki patlama kimyasal tepkimeden kaynaklı

Ankara Elmadağ'da, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana gelmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) patlamada 5 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, patlamaya ilişkin, "Dinamit lokumu hazırlama bölümünde ilk değerlendirmeye göre kimyasal tepkimeden kaynaklanan bir patlama meydana geldi. Çalışan 5 işçimiz maalesef vefat etmiştir. Yaralı yok. Cumhuriyet savcılarımız çalışmalarını yürütüyor. Çalışanların tamamına ulaşıldı, göçük alında kalan işçimiz yok. Daha detaylı bir incelemeden sonra bir açıklama yapacağız" diye konuştu.