Ankara Valiliği'nden zirai don uyarısı

Ankara Valiliği, yurttaşları 23 Eylül Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26 Eylül Pazar gününe kadar sürecek olan zirai dona karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 23 Eylül Perşembe gece saatlerinden başlayarak, 26 Eylül Pazar günü sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ankara ve çevresinde hafif zirai don hadisesi beklendiğinden, üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.