Ankara Valiliği'nden 'sıcak hava' uyarısı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, hava sıcaklıklarının 1-6 Ağustos'ta hissedilir derecede yükselmesinin beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların, bu hafta ortasından itibaren Ankara genelinde artarak, gelecek hafta başına kadar 4 ila 8 derece üzerine çıkmasının beklenildiği bildirilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların, 1- 6 Ağustos 2023 tarihleri süresince günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" uyarısı yapıldı.