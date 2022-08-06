Ankara Valiliği'nden sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. Uyarıda "Sağanak nedeniyle meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" denilmişti.

Ankara Valiliği de bugün beklenen yağışla ilgili dün akşam saatlerinde sosyal medyadan açıklama yaptı. Açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden sonra ilimiz merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.