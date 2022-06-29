Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Ankara'nın kuzey ilçelerinde yarın sağanak yağış beklendiği duyuruldu.

Ankara Valiliği "Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın öğleden sonra Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Akyurt ve Kalecik'te sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dik yamaçlarda heyelan riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.