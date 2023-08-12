Ankara Valiliği 'aşırı sıcak hava' uyarısı yaptı

Ankara Valiliği, yeni haftayla birlikte yeniden ülke genelinde etkisini göstermesi beklenen sıcak hava dalgasına karşı Ankaralı yurttaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği belirtilirken özellikle yaşlıların ve çocukların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında tedbirli olmaları istendi.

Ankara'da sıcaklıkların yeni haftayla beraber 38 dereceye yükselmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; hava sıcaklıklarının Ankara’da 13.08.2023 Pazar gününden itibaren mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Ankara’da beklenen günlük en yüksek hava sıcaklarının şu şekilde olacağı tahmin ediliyor;

12.08.2023 Cumartesi 33 derece

13.08.2023 Pazar 36 derece

14.08.2023 Pazartesi 38 derece

15.08.2023 Salı 38 derece

16.08.2023 Çarşamba 38 derece

Sıcak havanın etkili olduğu günlerde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."