Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki usulsüzlükler Sayıştay raporunda

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki sarf malzeme alımındaki usulsüzlük Sayıştay raporuna takıldı. Raporda, 2022 içerisinde aynı gün farklı fiyatlardan işlem yapılan yaklaşık bin çeşit ilaç, tıbbi malzeme ve diğer “sarf malzemesi” tespit edildiği belirtildi. Raporda, ambarda malzeme bulunmasına rağmen farklı fiyatlardan hasta başı malzeme satın alındığına dikkat çekildi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sayıştay’ın raporunda yer alan 2021'de devredilen ve 2022 içerisinde satın alınanlarla toplam 17 milyon TL’ye ulaşan malzemelerin, yılı içerisinde tüketilmeden ertesi yıla devredildiği, bazı tüketim malzemelerinin stok kontrolü yapılmadan alındığı tespitine de dikkat çekerek, “Bu malzeme kimi zenginleştirmek için alınıyor?” diye sordu.

Yalçınkaya, aynı gün farklı fiyatlarla malzeme alınmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

“Aynı gün içerisinde birden fazla yapılan alımlarda farklı birim fiyatlar uygulanmış. 2 bin 970 TL ve 2 bin 62 TL gibi değişen fiyatlarla sekiz defa malzeme alımı yapılmış. Söz konusu malzemeler, yedi farklı tedarikten satın alınmış. İdareye verilen 85 kalem malzemenin yıl içerisinde beş ve daha fazla farklı fiyatlarla temin edildiği saptanmış.”