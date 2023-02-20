Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden 'uzaktan eğitim' kararına tepki

Hükümetin 6 Şubat depremlerini takiben aldığı kararla tüm Türkiye'deki üniversiteler kapatılmış ve 'uzaktan eğitim'e geçileceği duyurulmuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden öğretim üyeleri ise yayımladıkları açıklamayla bu karara tepki göstererek "Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yükseköğretim Kurulu 17.02 2023'de uygulamalı programlar dışındaki yüksek öğretim programları için Nisan 2023'e kadar eğitimin uzaktan çevrimiçi yürütüleceğini duyurmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu da bu doğrultuda fakültemizin birden altıya dek tüm dönemlerinin yüz yüze eğitim yapacağını oy birliği ile karara bağlamıştır. Yükseköğretim Kurulu 19.02.2023’de “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretime İlişkin Sorular ve Cevaplar” açıklaması ile uygulamalı eğitim kapsamında olması gereken tıp fakültelerinin ilk üç dönemiiçin de uzaktan çevrimiçi eğitim kararını duyurmuş, aynı gün saat 19.00’da bu kez de bu doğrultuda Senato kararları bizlere iletilmiştir. Bu süreç öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan üniversite bileşenlerinin sesini duymadan ve duyurmadan gerçekleşmiş bulunmaktadır."

Tıp fakültesindeki eğitimin yüz yüze yapılmaması önemli mesleki yetersizliklere yol açacak

Bu kararların üniversitelerde yüz yüze eğitim için şehirlerarası yolculuk yaparak okullarına dönen önemli sayıda öğrenciyi mağdur ettiği ve üniversite bileşenlerinin ruh sağlığı ve eğitimin niteliği açısından onulmaz eksikliklere yol açacak nitelikte olduğu belirtilen açıklamada tıp fakültelerinde ilk üç yıldaki eğitimin uygulamalı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Yüz yüze yapılmamasının önemli mesleki yetersizliklere yol açacağı bilinmektedir" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurulu'na verilen yetkiler, afet durumundan etkilenme derecesine bakılmaksızın, ülke çapında tüm üniversitelerin eğitiminin tek tip belli bir modele göre yapılandırılmasını kapsamamaktadır. Üniversite senatoları fakülte akademik kurullarının görüşlerini alarak kendi eğitim ve öğretim takvim ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür. Üniversite senatolarını ve fakülte dekanlıklarını tüm üniversite bileşenlerinin seslerini dinlemeye, bu sesin akademik özgürlüklerin bir parçası olduğunu bilerek Yükseköğretim Kurulu'na aktarmaya, Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz."

Açıklamanın imzacıları ise şöyle: