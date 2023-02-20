Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden 'uzaktan eğitim' kararına tepki

Hükümetin 6 Şubat depremlerini takiben aldığı kararla tüm Türkiye'deki üniversiteler kapatılmış ve 'uzaktan eğitim'e geçileceği duyurulmuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden öğretim üyeleri ise yayımladıkları açıklamayla bu karara tepki göstererek "Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz" dedi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Yükseköğretim Kurulu 17.02 2023'de uygulamalı programlar dışındaki yüksek öğretim programları için Nisan 2023'e kadar eğitimin uzaktan çevrimiçi yürütüleceğini duyurmuş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu da bu doğrultuda fakültemizin birden altıya dek tüm dönemlerinin yüz yüze eğitim yapacağını oy birliği ile karara bağlamıştır. Yükseköğretim Kurulu 19.02.2023’de “Yükseköğretim Kurumlarımızda 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretime İlişkin Sorular ve Cevaplar” açıklaması ile uygulamalı eğitim kapsamında olması gereken tıp fakültelerinin ilk üç dönemiiçin de uzaktan çevrimiçi eğitim kararını duyurmuş, aynı gün saat 19.00’da bu kez de bu doğrultuda Senato kararları bizlere iletilmiştir. Bu süreç öğretim elemanları ve öğrencilerden oluşan üniversite bileşenlerinin sesini duymadan ve duyurmadan gerçekleşmiş bulunmaktadır."
Tıp fakültesindeki eğitimin yüz yüze yapılmaması önemli mesleki yetersizliklere yol açacak
Bu kararların üniversitelerde yüz yüze eğitim için şehirlerarası yolculuk yaparak okullarına dönen önemli sayıda öğrenciyi mağdur ettiği ve üniversite bileşenlerinin ruh sağlığı ve eğitimin niteliği açısından onulmaz eksikliklere yol açacak nitelikte olduğu belirtilen açıklamada tıp fakültelerinde ilk üç yıldaki eğitimin uygulamalı olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Yüz yüze yapılmamasının önemli mesleki yetersizliklere yol açacağı bilinmektedir" denildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yükseköğretim Kurulu'na verilen yetkiler, afet durumundan etkilenme derecesine bakılmaksızın, ülke çapında tüm üniversitelerin eğitiminin tek tip belli bir modele göre yapılandırılmasını kapsamamaktadır. Üniversite senatoları fakülte akademik kurullarının görüşlerini alarak kendi eğitim ve öğretim takvim ve yöntemlerini belirlemekte özgürdür. Üniversite senatolarını ve fakülte dekanlıklarını tüm üniversite bileşenlerinin seslerini dinlemeye, bu sesin akademik özgürlüklerin bir parçası olduğunu bilerek Yükseköğretim Kurulu'na aktarmaya, Yükseköğretim Kurulunu ise afet bölgesi dışındaki Tıp Fakültelerinin tüm dönem ve sınıflarında bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için gereğini yapmaya davet ediyoruz."
Açıklamanın imzacıları ise şöyle:
- Sinan Adıyaman
- Güvem Gümüş Akay
- Cenk Akbostancı
- Cihangir Akyol
- Serap Akyürek
- Berna Arda
- Mehmet Armangil
- Saadet Arsan
- Kenan Ateş
- Huban Atilla
- Volkan Atmış
- Alpay Azap
- Sevgi Başkan
- Sevim Bavbek
- Onat Bermede
- Ayşe Petek Bingöl
- Serhat Birengel
- Ayşe Bölükbaşı
- Berk Burgu
- Ayşe Küçükdeveci
- Vesile Şentürk Cankorur
- Ayhan Cömert
- Şükrü Çağlar
- Atıl Çakmak
- Nazan Çobanoğlu
- Meltem Çöl
- Klara Dalva
- Arda Demirkan
- İrem Dinçer
- İhsan Doğan
- Murat Faik Erdoğan
- Seyda Erdoğan
- Hakan Ergün
- Ayhan Bülent Erkek
- Çetin Erol
- Mehmet Ertem
- Şehsuvar Ertürk
- Ali Fırat Esmer
- Tülin Şen Esmer
- M. Kürşat Gökcan
- Hale Gökcan
- Asena Gökçay
- İpek Gönüllü
- Çiğdem Yıldırım Güçlü Emel Güneş
- Sevim Güllü
- Serdar Gültan Bahattin Güzel
- Aylin Heper
- Canan Togay Işıkay
- Talia İleri
- Elif İnce
- Ramazan İdilman
- Aydan İkincioğulları
- İnci Özgür İlhan
- H. Gürhan Karabulut
- Gökmen Kahiloğulları
- Canan Kalaycıoğlu
- Ceren Karahan
- Demet Karnak
- Volkan Kavas
- Burak Kaya
- Cansın Tolunay Kaya
- Hakan Kınık
- Akın Fırat Kocaay
- Meltem Koloğlu
- Hazal A. Korkmaz
- Özlem Ö. Kumbasar
- Hakan Kutlay
- Nüket Kutlay
- Meltem Koloğlu
- Zarife Kuloğlu
- Gizem Kumru
- Ayhan Kuzu
- Işınsu Kuzu
- Cem Meço
- Mehmet Melli
- Dilşad Mungan
- Erhan Nalçacı
- Fırat Ortaç
- Murat Özsan
- Nil Özyüncü
- Esin Ocaktan
- Deniz Odabaş
- Menekşe Özçelik
- Çağdaş Özdöl
- Esra Özkavukçu
- Enver Özgencil
- Nil Özyüncü
- Birgül Piyal
- Hatice Ilgın Ruhi
- Betül Ayşe Sin
- Mustafa Sirlak
- Tarkan Soygür
- Murat Sönmezer
- Serap Şhinoğlu
- Özden Şener
- Serap Tıraş Teber
- Timur Tuncalı
- Sanem Turhan
- Eralp Tutar
- Hasan Çağlar Uğur
- Ali Kemal Us
- Ebru Us
- Ekrem Ünal
- Emel Ünal
- Necmettin Ünal
- Sertaç Üstün
- Murat Varlı
- Nilüfer Yalçındağ
- Yasemin Yavuz
- Bülent Mustafa Yenigün Yusuf Yıldız
- İrfan Yorulmaz
- Cabir Yüksel
- Meltem Yüksel