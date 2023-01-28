Ankara Tenis Kulübü binası yıkıldı: 'El birliği ile işlenmiş kentsel cinayet'

Cumhuriyetin miraslarından olan ve 1954 yılında mimar Reha Ortaçlı tasarımıyla inşa edilen Ankara Tenis Kulübü binası yıkıldı.

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Candan Karakuş, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yıkıma tepki gösterdi.

Karakuş, şu ifadeleri kullandı:

“Ankara Tenis Kulübü de yıkıldı. Bu kentsel cinayet ile aramızdan alınan Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerinden olan eseri kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başkent’in ve mimarlık camiasının başı sağolsun. Şu binanın güzelliğine bak, nasıl kıyılır bu güzelliğe... Nasıl yıkılır, anlamak mümkün değil...”

Mimarlar Odası'ndan 'başsağlığı' açıklaması

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin ‘başsağlığı’ açıklamasında da şöyle denildi:

“Ankara Tenis Kulübü, Cumhuriyet’in ‘sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur’ sözünün sporla şekillendiği, spor politikalarının Başkent’teki temsil ve simge mekanlarından idi. Ankara Tenis Kulübü, Ankara’da İtalyan mimar Paolo Vietti imzasını taşıyan 1936 yılında inşa edilen Cumhuriyet’in ilk stadyumu olan 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinin içinde yer alıyordu. 19 Mayıs spor yerleşkesinde, hipodrom ve stadyum 1936 yılında inşa edilmiş, ertelenen iki adet tenis kortu 1938 yılında, 1947 yılında kurulan Ankara Tenis Kulübü’nün binası ise mimar Reha Ortaçlı tasarımı ile 1954 yılında inşa edilmiştir.

Başkent’te Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerine yönelik yıkımlarla birlikte, önce 19 Mayıs stadyumu yıkıldı. Spor tesisi olarak tescil başvurusunun yapıldığı yargı aşamasında alanında uzman bilirkişilerin korunması için rapor verdiği bir dönemde 2863 sayılı kanuna ve 662 sayılı ilke kararına rağmen Ankara Tenis Kulübü de yıkıldı. Bu el birliği ile işlenmiş kentsel cinayet ile aramızdan alınan Cumhuriyet’in modern mimarlık eserlerinden olan Ankara Tenis Kulübü binasını kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başkent’in ve mimarlık camiasının başı sağolsun." (ANKA)