'Ankara-Sivas YHT hattında teknik şartname değiştirildi' iddiası: Zeminde çökmeler olması doğal mı?

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sağanak yağış nedeniyle zemin bozukluklarına dikkat çekerek, “Bu hatla ilgili en önemli iddialardan birisi bazalt teknik şartnamesinin değiştirilip farklı bazaltın kullanıldığı yönündedir. Dün de oluşan kazaya baktığımız zaman bazaltlarda boşalma gözükmektedir" dedi.

Ankara-Sivas arasında inşa edilen YHT hattında sağanak yağış nedeniyle yaşanan zemin bozukluklarıyla ilgili açıklama yaptı. Karasu, şunları söyledi:

'Kılavuz tren kaza yaptı, olası faciayı önlemiş oldu'

“Dün Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında yağan yağışlarla birlikte çökme meydana geldi. Kılavuz tren yolda kaza yaptı ve olası bir faciayı önlemiş oldu. Özellikle bu tren hattıyla ilgili geçmiş dönemde birçok sorunu dile getirdim. Soru önergeleri verdim, araştırma önergeleri verdim. Bu hatla ilgili vatandaşların ve bizlerin kafasındaki soru işaretlerinin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu hattın güvenli, rahat bir ulaşım aracı olması gerekiyor.

Farklı bir bazaltın kullanıldığı iddiası

Bu hatla ilgili en önemli iddialardan birisi bazalt teknik şartnamesinin değiştirilip farklı bazaltın kullanıldığı yönündedir. Dün de oluşan kazaya baktığımız zaman bazaltlarda boşalma gözükmektedir. Ayrıca o bölgede dere yataklarının olduğu görülmekte. 64 milyar TL’ye mal olduğu iddia edilen bu hattın bu tarz yağışlarda ve kış koşullarının ağır geçtiği, kar yağışının yoğun olduğu bölgede bu yağışlardan bu derecede etkilenmesi, zeminde çökmeler olması doğal mıdır? Bunun hesabını kim verecektir? Bununla ilgili defalarca gündeme getirdim. Eğer bir tane vatandaşımızın burnunun kanadığı takdirde bunun hesabını kim verecektir.

Ulaştırma Bakanı'na soru önergesi

Bizim vergilerimizler yapılan bu hatta bizim şunu sormamız haktır. Harcanan parayı, şeffaflığı, güvenliği, rahatlığı tabii ki sorgulayacağız. Bu hatta bu kazaların olmaması için mücadeleye devam edeceğiz. Bununla ilgili Ulaştırma Bakanı’na soru önergesi veriyorum. Lütfen bu teknik şartnamede yapılan değişiklikleri, hatla ilgili kafamızda oluşturulan soru işaretlerini gideriniz.” (ANKA)