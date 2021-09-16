Ankara Sincan'da lokantaya silahlı saldırı: Biri ağır 3 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Erhan T., eşinin çalıştığı lokantaya pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda iş yerinde çalışan 3 kişi yaralanırken, gözaltına alınan Erhan T.'ye çevredekiler linç girişiminde bulundu. Olay anı cep telefonu ile görüntülendi.

DHA'nın aktardığına göre olay, saat 14.00 sıralarında Sincan'da Atatürk Mahallesi Öncü Sokak'ta meydana geldi. Erhan T., yaya trafiğinin yoğun olduğu sokakta otomobilinden pompalı tüfekle inerek, eşi E.T.'nin çalıştığı restorana ateş açmaya başladı. Silah sesi üzerine çevrede büyük panik yaşandı. Restoranın camları parçalanırken, saçmaların isabet ettiği Ali ve Ahmet Arslan kardeşler ile Özgür adlı bir çalışan yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Erhan T., polislerin gelmesi üzerine tüfeği çenesine dayayarak intihara kalkıştı. Daha sonra ikna edilen Erhan T., tüfeği bırakarak teslim oldu. Erhan T. gözaltına alındığı sırada çevredeki kalabalık linç girişiminde bulundu. Polis, şüpheliyi güçlükle kalabalığın arasından çıkarıp, ekip aracına götürdü.

Yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Arslan'ın durumunun ağır olduğu belirtildi. Restoranda bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenilen E.T. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.