Ankara Şehir Hastanesi'nden ambulans şoförünün eylemine ilişkin açıklama

Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği yaptığı açıklamada ambulans şoförünün taşıdığı onkoloji hastasının Dr. Abdurrahman Yurtaslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden sevk edildiği belirterek, "Hastanın, Ankara Şehir Hastanesi Acil Servisine girişinin HBYS incelemesi sonucunda aynı gün sabah saat 10.14'te yapıldığı tespit edilmiştir" dedi.

Başhekimlik, Acil Tıp Kliniği'ndeki değerlendirme sonrasında, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğince tetkikleri yapılan hastanın, saat 11.20'de Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'ndeki odasına yatışının yapıldığı söyledi. Yapılan açıklamada ayrıca hastanın yatışından yaklaşık 2,5 saat sonra araçta herhangi bir sağlık görevlisi ve hasta bulunmadığı halde, ambulans şoförünün, hasta nakil aracını bakanlık önüne park ettiği söylendi.

Başhekimlik ambulans şoförüyle ilgili açıklamasında, "Bakanlığa davet edilerek görüşülen arkadaşımızın yol açtığı olay için bu açıklamayı kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına yapmak zorunda kaldığımızı ve olayın, 'hastane arayıp bulamamak' konusu olmadığını, hastamızın sürecinin uluslararası tıbbi kaideler ve ülkemiz mevzuatı doğrultusunda en uygun şekilde yürütüldüğünü ve neticesinde ilgili servisimize yatışının kısa sürede gerçekleştiğini bildirmek isteriz" dedi.