Ankara Şehir Hastanesi temizlik işçilerinden savunma istendi

Ankara Şehir Hastanesi temizlik işleri taşeronu CCN Holding İnsan Kaynakları Yönetimi, bugün işçilere savunma talebi hakkında istem formu iletti.

İşçilere verilen tebliğde 2022 yılında gerçekleştirilen performans değerlendirme süreci sonucunda “performansın olması gereken seviyenin altında kaldığının tespit edildiği” belirtiliyor.

Patronların Ensesindeyiz’e konuşan işçiler “Uzun bir süredir mobinge maruz kalıyoruz. Az elemanla çok iş yapıyoruz. Bizleri istifa etmeye zorluyorlar. Birçok arkadaşımızı mobingden dolayı istifa etmek zorunda kaldı" dedi.

İşçiler "Şimdi de performansı bahane ederek bizi işten çıkarmaya çalışıyorlar. Savunması istenen işçi sayısının 300 kadar olduğu söyleniyor. Söyler misiniz bu kadar işçinin performansı aynı zamanda nasıl düşmüş olabilir. Bu kadar düşük performansla çalışıyorsak hastanenin temizliği nasıl yapılıyor o zaman” diye konuştu.

İşçilerin performans değerlendirme sürecine ilişkin savunmasını 3 gün içinde iletmesi gerekiyor.

Patronların Ensesindeyiz'den yapılan açıklamada "CCN Holding’in bu keyfi ve hukuksuz uygulamalarının takipçisi olacağız" denildi.

