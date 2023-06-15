Ankara NHKM'de 15-16 Haziran söyleşisi: İşçi sınıfı sözünü söylerse

15 - 16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 53. yıldönümünde Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki bir söyleşi düzenlenecek.
"Seçim neyi gösterdi? İşçi sınıfı sözünü söylerse" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuşmacıları soL yazarı, akademisyen Fatih Yaşlı ve TKP MK üyesi Selahattin Kural olacak.
Söyleşi bu akşam saat 19.30'da Konur Sokak'ta bulunan NHKM'de yapılacak.
15 - 16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişinin 53. yıldönümünde Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki söyleşimize davetlisiniz!— NHKM Ankara (@NHKMAnkara) June 10, 2023
Katılımcılar: @fatih_yasli (Akademisyen Yazar)@SelahattinKural (TKP MK Üyesi)
🗓️15 Haziran 2023 Perşembe
🕑19.30
🏡 Konur sk. No: 51 Kızılay Ankara pic.twitter.com/0aj2BxjNas