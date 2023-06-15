Ankara NHKM'de 15-16 Haziran söyleşisi: İşçi sınıfı sözünü söylerse

15-16 Haziran direnişinin yıldönümü dolayısıyla bu akşam Ankara NHKM'de Fatih Yaşlı ve Selahattin Kural'ın katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek.

Haber Merkezi

15 - 16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 53. yıldönümünde Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki bir söyleşi düzenlenecek.

"Seçim neyi gösterdi? İşçi sınıfı sözünü söylerse" başlığıyla düzenlenecek söyleşinin konuşmacıları soL yazarı, akademisyen Fatih Yaşlı ve TKP MK üyesi Selahattin Kural olacak.

Söyleşi bu akşam saat 19.30'da Konur Sokak'ta bulunan NHKM'de yapılacak.