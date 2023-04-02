Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonunda 61 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Sahtecilik' suçları kapsamında yürütülen soruşturmada 61 kişi gözaltına alındı.

Operasyonla ilgili yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık ve Sahtecilik suçları kapsamında yürütülen soruşturmada tespit edilen 87 şüphelinin yakalanması amacıyla gözaltı kararı verilmiştir. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli 02.04.2023 tarihinde Ankara merkezli Antalya, Batman, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Şanlıurfa ve Trabzon ilerinde yapılan operasyonda 61 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup 26 şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir."