Ankara Kalesi'ndeki çatlaklar büyüyor: 'Acilen önlem alınmalı'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarihi Ankara Kalesi’nin, surlarındaki çatlakların büyüdüğünü bildirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Gökçek döneminde, tarihi surların payandası olan kaya kütleler, iş gücü makineleriyle kırarak yok edilmiş, yeni rant odakları yaratmak adına yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında çatlaklar meydana gelmişti. Şimdi o çatlaklara yenilerinin eklendiğini ve çatlakların giderek derinleştiğini ve faciaya ramak kaldığını yerinde inceledik" dedi.

"Ankara’nın kent tarihiyle neredeyse yaşıt olan Ankara Kalesindeki bu çatlaklar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır" diyen Candan, "Defalarca kez uyarılar yapılmış olmasına rağmen müdahale edilmiyor olmasını anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.

'Başkentte surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur'

Candan'ın açıklamaları şöyle:

"Surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur. Surların önüne üzerinde ‘Dikkat surlara yaklaşmak can güvenliği açısından tehlikeli ve yasaktır’ yazılı tabela yerleştirilmesi ayıptır.

Aynı zamanda yetkililerin görevlerini yapmadıklarının da göstergesidir. Biricik olan Ankara Kalesi’nin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için giderek büyüyen çatlaklar konusunda önlem alınmasını bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kale surlarının jeolojik katmanları açısından savunmasız bırakılmasının bilimsel ve mühendislik anlamında hiçbir açıklaması olamaz. Tarihi surların telafi olmayacak şekilde zarar görmesinin acilen önüne geçilmelidir. Sel baskınlarında su tahliyesini yapılamaması da kale surlarını tehdit etmektedir. Olası bir yıkım yaşanmadan, insanların can güvenliği tehlikeye girmeden, Koruma Kurulu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçmelidir."