Ankara Kalesi'ndeki çatlaklar büyüyor: 'Acilen önlem alınmalı'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarihi Ankara Kalesi’nin, surlarındaki çatlakların büyüdüğünü bildirdi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Gökçek döneminde, tarihi surların payandası olan kaya kütleler, iş gücü makineleriyle kırarak yok edilmiş, yeni rant odakları yaratmak adına yapılan çalışmalar nedeniyle kale surlarında çatlaklar meydana gelmişti. Şimdi o çatlaklara yenilerinin eklendiğini ve çatlakların giderek derinleştiğini ve faciaya ramak kaldığını yerinde inceledik" dedi.
"Ankara’nın kent tarihiyle neredeyse yaşıt olan Ankara Kalesindeki bu çatlaklar telafisi mümkün olmayan zararlara neden olacaktır" diyen Candan, "Defalarca kez uyarılar yapılmış olmasına rağmen müdahale edilmiyor olmasını anlamak mümkün değil" şeklinde konuştu.
'Başkentte surlar yıkılırsa altında kalan önlem almayanlar olur'
Candan'ın açıklamaları şöyle: