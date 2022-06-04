Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Gezi Nöbeti'ne dayanışma ziyareti

Geçtiğimiz günlerde verilen gezi kararının ardından TMMOB, "Gezi'ye, Emeğimize ve Mesleğimize Sahip Çıkıyoruz!" başlığında gezi nöbetini başlatmış, Türkiye'de pek çok noktada etkinlikler ve eylemler gerçekleştirmişti.

Bugün Ankara Kadın Dayanışma Komiteleri, TMMOB'un Gezi Nöbeti'ne dayanışma ziyaretinde bulundu. Birlik, mücadele ve dayanışma mesajının iletildiği ziyarette, Türkiye genelinde tüm Kadın Dayanışma Komiteleri'nden Mücella Yapıcı'ya mektup çağrısına yanıt veren kadınların mektubu okundu.

Okunan mektupta "Cezaevine giderken ki sözlerin hep aklımızda... Tıpkı senin mücadelenle duyduğun onur gibi bizler de seninle gurur duyuyoruz. Sahip çıktığın mücadeleyi büyütmeye ve örgütlemeye çalışan emekçi, direnen kadınlar olarak sana söz veriyoruz" ifadeleri yer aldı.