'Ankara-İzmir hızlı tren hattı vurgun kapısı oldu'

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, 2007 yılından bu yana AKP iktidarlarının yatırım programlarına yazdığı ve bugüne kadar bir kilometre dahi ray döşenmemiş olan Ankara-İzmir hızlı tren hattına dair plansızlıklara tepki gösterdi. Serter, açıklamasında, “2007 yılından bu yana yılan hikâyesine dönen ve milletvekili olduğum 2018’den bu yana daha da yakından her adımını takip ettiğim Ankara-İzmir Yüksek hızlı tren hattı projesinde 2023 yılına gelindiğinde dişe değer bir adımın bile atılmadığını görmekteyiz. 2007 yılında 3 milyar TL’lik bir bütçe ile yatırım programına sokulan Ankara-İzmir hızlı tren hattı projesinin son ihalesinin 2020 yılında yapıldığını ve 2 milyar 163 milyon avro bedel ile ERG İnşaat firmasına pazarlık usulü verildiğini bilmekteyiz. 2021 yılına gelindiğinde, 23,2 milyar TL’lik dış kredi dahil proje bedelinin altyapı, sinyalizasyon ve üstyapı dahil olmak üzere 39 milyar TL’ye ulaştığını, 2022 yılında ise yatırım programına göre proje bedelinin 47 milyar TL’ye ulaştığını gördük. 2023’e geldik. 15 Ocak 2023’de AKP iktidarının açıkladığı son yatırım programında, Ankara-İzmir hızlı tren hattı proje bedelinin 96 milyar 960 milyon TL’ye yükseldiğini görüyoruz. İktidara soruyorum: İhaleler nasıl bir formata tabi oluyor ki, her yerde fiyat artışını yüzde 100 olarak görüyorsunuz?" dedi.

Serter, açıklamasında, “Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı sona gelmiştir. Son düzlükte, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı projesini de vurgun listelerine eklemiş durumdadırlar. Hiçbir öngörüsü olmayan AKP iktidarı, 2007’den beri bu projeye dair halka yalan söylemekten bıkmadı. İzmir’in Halkapınar metrosu için 3 bin TL ayırmayı marifet sayan bu iktidarın İzmir Milletvekilleri ise yaptıkları açıklamalarda projenin maliyetinin geldiği noktayı söylemektense 'Hızlı tren hattı için 2023 yılında 13 milyar TL ayırdık' diye uygunsuz ve halkla dalga geçen açıklamalarda bulunmaktadırlar. İktidara soruyorum: Bugüne kadar bu projeye ne kadar harcadınız? Halkapınar metrosu için bir zahmet ayrılan 3 bin TL’lik rakamın metronun 15 dakikalık elektrik bedeline değer olduğunu kendilerine hatırlatmak isterim. Hesapsız kasap, ne hasat bırakır ne masat!” diye konuştu.

'Giderayak, halkı soymayı hızlandırdılar'

Serter, Ankara-İzmir hızlı tren hattına dair 2023 yatırım programında yer alan rakamları ve yatırım bedellerini değerlendirirken, “Her zaman söylediğimiz gibi bunlar giderayak her türlü projeden nemalanmaya hız verdiler. Türkiye’yi ekonomik olarak yaşanmaz bir hale getirmek için her türlü adımı atıyorlar” dedi.