Çocuklara derste izletilen film tepki çekti

Ümraniye’deki Ahmet Yavuz Ortaokulu’nda velilerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Odatv'de yer alan habere göre, hava soğuk olduğu için bahçede beden eğitimi dersi yaptırmayan öğretmen dersi sınıfta işlemek istedi. Çocukları sınıfa çıkaran öğretmen “Siccin 4” isimli bir korku filmini açarak öğrencilerle beraber izledi.

Söz konusu film büyülerin esir aldığı bir aileyi dualarla kurtarmaya çalışan bir kişiyi anlatıyor.

İçinde cin, muska, büyü gibi motiflerin yer aldığı filmi izleyen küçük çocuklar film boyunca büyük bir korku yaşadı.

18 yaş üstü uyarısı bulunan filmi 11-12 yaş aralığında çocukların açık bir şekilde izlemesi ailelerin de tepkisine yol açtı.