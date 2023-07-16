Ankara-İstanbul Otoyolu'nda trafik 6 gün kontrollü verilecek

Anadolu Otoyolu’nda üstyapı onarım çalışması başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara – İstanbul Otoyolu’nun Gümüşova – Gölyaka kavşağı arasında çalışamalar nedeniyle trafik 6 gün boyunca her iki yönde kontrollü olarak sağlanacak.

Açıklamada, “Anadolu Otoyolu’nun Hendek Kavşağı ile Gölyaka Kavşağı arasında yer alan O-4/22 Km: 12+270 - Km: 15+150 arası Ankara istikametinde çalışmalar devam etmekte ve trafik diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmalarını ve yol boyunca yapılacak bilgilendirmelere uymaları gerektiğini kaydederek, trafiğin normale dönüşü için planlanan tarihin 21 Temmuz saat 17.00 olduğunu bildirdi.