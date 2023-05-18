Ankara için kuvvetli yağış ve su baskını uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehirde akşam saatlerinden itibaren 12 ilçede kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur yağacağını ve buna bağlı olarak yıldırım düşmesi, su baskını ve dolu yağışı meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Belediye’nin sosyal medya hesabından “Kuvvetli yağış” başlığıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Meteoroloji’den yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinden itibaren Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kahramankazan, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Çankaya ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve buna bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyakkuz hâlinde olup, vatandaşlarımızın da yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmasını rica ederiz.”