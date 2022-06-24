Ankara 'havada' düğmeye bastı... 'Türkiye’nin B planı devrede'

Milliyet Gazetesi yazarı Özay Şendir, bugünkü köşe yazısında Türkiye’nin ABD’den satın almak istediği F-16 uçaklarının satışı gerçekleşmezse Türkiye'nin atacağı alternatif adımlara değindi.

“Türkiye’nin B planı devrede” başlıklı yazısında, "ABD Başkanı Joe Biden'a karşılık ABD Kongresi F-16 satışına izin vermezse ne olur" diye soran Özay Şendir, Türkiye'nin bu açığı Fransız veya Rus uçakları yerine İngiliz Eurofighter Typhoon uçakları kapatabileceğini söyledi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ün, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı ile görüşmesinden dışarıya sızan bilgilere göre Türkiye, yerli 5. nesil savaş uçağı envantere girinceye kadar gelişmiş uçak ihtiyacını İngiltere’den 2. el Eurofighter Typhoon uçakları alarak kapatabilir.

Hulusi Akar, Ben Wallace ile bir araya geldi

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Ankara'yı ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. MSB'den yapılan açıklamaya göre Akar görüşmede şunları kaydetti:

"- Türkiye-İngiltere arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık temelinde her alanda devam ettiği belirtildi,

- Savunma sanayi alanındaki iş birliğinin ihraç lisansı kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kazandığı ivmeye vurgu yapıldı,

- PKK/YPG-DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede iş birliğinin önemi ifade edildi,

- Ukrayna’nın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve egemenliğine verilen destek ile bölgede barış ve istikrarın yeniden tesis edilebilmesi için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin gerekliliği dile getirildi,

- Tahıl sorununun çözümüne yönelik çalışmaların koordineli olarak devam ettiği bildirildi."