Ankara Halk Ekmek’e 1 milyon TL elektrik faturası

Yurttaşı çarpan elektrik faturaları belediyelerin halk ekmek fabrikalarını da vurdu.

BirGün'de Mustafa Bildircin'in haberine göre, mevcut un stokları bitene kadar ekmeğe zam yapmama kararı alan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk ekmek fabrikasının şubat ayı elektrik faturası 1 milyon TL’yi aştı. Faturalar Kasım 2021’e göre iki kat arttı.

Esnaf, Türkiye’nin dört bir yanında elektrik faturalarını dükkanlarının camlarına asarken belediyelere ait tesisler de kabarık elektrik faturaları ile karşı karşıya kaldı. Ankara’daki halk ekmek fabrikasına şubat ayında toplam 1 milyon 61 bin TL fatura geldi.