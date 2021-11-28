Ankara Halk Ekmek, tek seferde ekmek alımlarını 10 adetle sınırlandırıyor

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamasında un stokları bitene kadar 250 gram ekmeği 1 lira 25 kuruştan satacağını duyurdu.

Günlük ekmek üretimini 1 milyon adede çıkardığını duyuran Ankara Halk Ekmek, mağduriyetlerin önüne geçmek için tek seferde ekmek alımlarını 10 adetle sınırlandıracağını belirtti.

Öte yandan, güncel olarak 250 gramlık ekmeğin üretim maaliyetinin 1,86 lira olduğunu belirten kurum 1,25 liradan satışlara devam edeceğini ve mobil araçlarla da hizmet vereceğini duyurdu.