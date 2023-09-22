Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde bulunan Güvenpark'ta, bir kişinin anıtta yangın çıkardığı görüldü.
Bir trafik polisi, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara Güvenpark'ta bir kişi tarafından yangın çıkarıldı
Ankara'da, Güvenpark Anıtı'na gelen bir kişi yangın çıkardı. Bir trafik polisi alevleri yangın tüpüyle söndürdü.
Haber Merkezi
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde bulunan Güvenpark'ta, bir kişinin anıtta yangın çıkardığı görüldü.
Bir trafik polisi, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.