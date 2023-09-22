Ankara Güvenpark'ta bir kişi tarafından yangın çıkarıldı

Ankara'da, Güvenpark Anıtı'na gelen bir kişi yangın çıkardı. Bir trafik polisi alevleri yangın tüpüyle söndürdü.

Haber Merkezi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde bulunan Güvenpark'ta, bir kişinin anıtta yangın çıkardığı görüldü.

Bir trafik polisi, yangın tüpüyle müdahale ederek alevleri söndürdü.