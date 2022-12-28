'Ankara Gezi Davası'nda 26 sanığa hapis cezası

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yürütülen “Ankara Gezi Davası” yargılamasında bugün karar verildi.

Duruşma savcısı, daha önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, 25 kişinin “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile cezalandırılmasını talep etmişti. Savcılık, yaklaşık iki yıl sonra mütalaasını değiştirmiş; sanıkların bu suçlama ile cezalandırılmasını da istemişti.

Duruşmada 26 sanıktan 25’i “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “terör örgütü propagandası” suçlamalarından beraat etti.

25 sanığa, “toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu’na muhalefet” ve “görev yaptırmamak için direnmek” suçlamalarından, bir sanığa ise “silahlı terör örgütü üyeliği” suçlamasından 10 ay ile 14 yıl 6 ay arasında değişen cezalar verildi. (ANKA)