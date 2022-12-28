Gezi davasında cezalar onandı

Gezi davasında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan İstanbul 13'ncü Ağır Ceza Mahkemesi Osman Kavala için ağırlaştırılmış müebbet ve 7 sanık için de 18'er yıl hapis cezası vermişti.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3'ncü Ceza Dairesi "kararı yerinde bulduğunu" açıkladı.

Dosyanın önümüzdeki günlerde, Yargıtay'a gönderilmesi bekleniyor.

Mahkeme, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Karar istinaf mahkemesine taşınmıştı.