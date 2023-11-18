Ankara gençliği Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi için buluştu

Ankara Gençliği Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) hazırlık toplantısında yüzlerce liseli ve üniversiteli buluştu.

Buluşmaya çok sayıda üniversite topluluğu ve platformu katkıda bulundu. Hacettepe Üniversitesi Dayanışma Ağı, ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu, Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Ankara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komiteleri, Solcu Liseliler temsilcileri söz aldı.

Açılış konuşmasını Türkiye Komünist Gençliği adına Zekican Demirçelen söz aldı. THTM'nin güncel ve tarihsel ihtiyaçlarına değinen Demirçelen'in ardından konuşan Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Berkay Kemal Önoğlu, içinde bulunduğumuz düzende gençliğin karşılaştığı sorunlara değindi ve THTM'nin düzenin kapsayamadığı gençlikle buluşacağını vurguladı.

Hacettepe Dayanışma Ağı adına söz alan temsilci, üniversitelerde yaşanan dinci gericiliğin, piyasalaşmanın sonucu olarak gençliğin umutsuzluğa sürüklenmesinin nedenleri üzerinde durdu. Artan öğrenci intiharlarının toplumsal boyutlarının vurgulandığı konuşmada, çözüme tek başına değil kollektif bir mücadeleyle ulaşılabileceğinin altı çizildi.

ODTÜ Sosyalist Düşünce Topluluğu temsilcisiyse topluluğun kuruluşunun 20. yılını kutladıklarını hatırlatarak, kampüslerde verilen mücadelenin THTM ile devam edeceğini söyledi.

Solcu Liseliler adına yapılan konuşmada okullarda artan tarikatlaşma ve uyuşturucuya karşı mücadelenin THTM ile olan ilişkisi belirtildi.

Ankara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komiteleri temsilcisi, siyasal islamcılığın sermaye ile ilişkisi ve bunun çıktısı olarak kadınlar üzerinde oluşturulan baskının boyutlarını dile getirdi.

Son konuşma için söz alan Ankara Üniversitesi Felsefe Topluluğu temsilcisiyse düzenin gençliği toplumsal mücadeleden koparmak için ürettiği söylemlere değinip bunlara karşı THTM'ye işaret etti.