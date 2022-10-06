Ankara Garı Katliamı davasına devam edildi

Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te IŞİD'in düzenlediği saldırıyla ilgili ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada "örgüt yöneticiliğinden" 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki "kasten öldürme" ve "insanlığa karşı suç"tan açılan davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ekici tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden katılırken, müştekiler ve tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, IŞİD'in sözde "Türkiye valisi" olduğu ileri sürülen Kasım Güler’in tanık olarak beyanının alınacağını bildirdi. Tanık Güler, Adana’da silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılandığını ve 16 ay tutuklu kaldıktan sonra Suriye’ye kaçak yollardan geçtiğini anlattı. Suriye’de bulunan insanlara yardımcı olmak için ayda iki kez insani yardım malzemesi götürdüğünü ileri süren Güler, "İslam devleti kurulunca orada yaşamak istedim. Ailemi de yanıma aldım. Benim DEAŞ’da bir görevim yoktu. Genel olarak Türkiye’den gelen ailelere yardım ediyordum" dedi.

Güler, firari sanıklardan İlhami Balı ile cezaevinde tanıştığını, Balı’nın Suriye tarafına geçerken kendisine yardım ettiğini ve o zamanlar sınır hattında görevli olduğunu söyledi. 2015’in yaz ayında hava saldırısı sonucu ağır yaralandığını ve uzun süre hastanede kaldığını belirten Güler, Ankara Garı önünde 10 Ekim 2015’te düzenlenen saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını iddia etti.

"Türkiye valisi" olduğu ileri sürülen Güler, şu beyanda bulundu:

"Ailemle örgütten kaçmaya karar verdik. Onları Suriye’den çıkardım ancak 2018’de kırmızı bültenle arandığımı duyunca Suriye’de kaldım, İdlib’e geçtim. Orada DEAŞ yoktu. Ayağımın durumu gün geçtikçe kötüleşiyordu. 2019’da ameliyat oldum, başarısız geçti. 2021 Ocak ayında son ameliyatı oldum. Kontrol için hastaneye gidip geliyordum. Nisan 2021’de hastaneye giderken bir anda MİT’çiler ambulansı durdurdu, gözaltına alındım."

Emniyet, savcılık ve sulh ceza hakimliğinde avukatı eşliğindeki ifadelerinin kötü muamele altında alındığını savunan Güler, davanın sanıklarıyla bir bağlantısı olmadığını ileri sürdü.

Diğer tanıkların dinlenmesine ve Erhan Ekinci’nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bir sonraki celseyi 27 Aralık tarihine erteledi. (İHA)