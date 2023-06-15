Ankara Gar Katliamı davası yine ertelendi: '8 yıldır tek kamu görevlisi yargılanmadı'

10 Ekim Ankara Gar katliamı davasının duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Önceki duruşmada, “insanlığa karşı suç işleme” gerekçesiyle yargılanan tutuklu Erman Ekici’den; firari sanıklar yönünden devam eden dava ve ana davanın birleştirilmesi ile birlikte “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan yeni düzenlenen iddianame hakkında savunma yapması istenmişti. Fakat Ekici, avukatı duruşmada hazır bulunmadığı için savunmasını yapamamıştı.

'Örgüt kamplarındaki fotoğrafları gösterin, kabul edeceğim'

Savunmasını bugün yapan Ekici şunları söyledi: “Daha önce Hacı Ali Durmaz’a sordunuz. O benimle ilgili ifadeleri kabul etmedi. Yine sorabilirsiniz. Murat Dayan’ın beyanları yer almış. Murat Dayan’ın dinlenilmesini istiyorum. Mehmet Fatih Alıcı’nın iddiaları yer alıyor. O da dinlenilmedi. Dosyaları Yargıtay tarafından bozulan kişileri tanıyorum diye yargılanıyorum. Örgüt kamplarında çok sayıda fotoğrafım olduğu söylenmiş. Nerede benim bu fotoğraflarım? Gösterin kabul edeceğim.''

'Sekiz yıla geliyoruz, tek kamu görevlisi yargılanmadı'

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından; katılan avukatlarının taleplerini reddederek, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararlarının devamına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 8 Eylül’e erteledi.

Gazete Duvar'a konuşan avukat İlke Işık, İçişleri Bakanlığı’na eski Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na atandığını belirterek, “Bu dönemi yaşamış önlem almamış kişinin İçişleri Bakanı olması ayrıca konuşulacak. Biz İçişleri Bakanlığı’ndan yıllarca sorularımıza yanıt alamadık. Belki yeni dönemde İçişleri Bakanlığı aynı davranmaz diye umuyoruz. Sekiz yıla geliyoruz, tek bir kamu görevlisi yargılanmadı, soruşturma dahi açılmadı” ifadelerini kullandı.