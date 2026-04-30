Ankara emniyetinde yeni atama: Merkeze çekilen müdürün geçmişi, yerine gelenin tarikat ilişkisi dikkat çekti

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarıyla dün gece Emniyet Genel Müdürü merkeze çekildi, Ankara dahil 4 ilin valisi, 7 ilin de emniyet müdürü değişti.

Kararlar, Emniyet ve valiliklerde yeni bir dönemin işareti olarak yorumlandı. Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Ali Fidan’ın Emniyet Genel Müdürlüğüne getirilmesinden Engin Dinç’in merkeze çekilmesine kadar uzanan değişimin, İçişleri bürokrasisindeki güç dengeleriyle birlikte okunması gerektiğini söyledi.

Saymaz, yeni Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan’ın Nevşehir Valiliği'nden bu göreve getirildiğini hatırlattı. Fidan’ın “Milli Görüş çizgisine” ve Anayasa Mahkemesi üyesi Muhterem İnce’ye yakın isimler arasında değerlendirildiğini aktardı.

İsmail Saymaz, son dönemde bürokraside Nevşehirli isimlerin yükselişine de dikkat çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek’in Nevşehirli olduğunu hatırlattı, Ali Fidan’ın da Nevşehir Valiliğinden Emniyet Genel Müdürlüğüne getirildiğini belirtti. Saymaz, “Dönem dönem bazı memleketler yükseliyor. Mesela kurum döneminde de Konyalıların yükselişini görmüştük. Merkez Bankası Başkanları döneminde Bayburtluların bir yükselişi vardı" dedi.

Reyhaniler tarikatı iddiası

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Maksut Yüksek’in daha önce Konya İl Emniyet Müdürü olduğunu söyleyen Saymaz, Yüksek’in de Emniyet içinde farklı bir çevreyle anıldığını söyledi.

Saymaz, Yüksek’in “Reyhaniler” olarak bilinen grupla ilişkilendirildiğinin iddia edildiğini aktardı. Nakşibendiliğin Halidi koluna bağlı tarikatın, temelleri 1970'lerde Erzincan'da Abdurrahim Reyhan tarafından atılan grubun özellikle Emniyet teşkilatında güçlü olduğu söyleniyor.

Hrant Dink davasında da yargılanmıştı: Ankara İl Emniyet Müdürü merkeze çekildi

Saymaz’ın üzerinde durduğu isimlerden biri de merkeze çekilen Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç oldu. Saymaz, Dinç’in adının kamuoyunda uzun süredir bilindiğini belirterek, bunu Hrant Dink cinayeti sürecinde de tanındığını hatırlattı.

Dinç’in, Hrant Dink cinayetinden önce Trabzon İstihbarat Şube Müdürü olduğunu hatırlatan Saymaz, Dink’in öldürüleceğine ilişkin ilk ihbarın da o dönemde Dinç’e ulaştığını söyledi. Dinç’in Hrant Dink davasında da yargılandığını belirtti.

Saymaz, Dinç’in son dönemde en çok Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla gündeme geldiğini ifade etti.

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Ankara Emniyeti’nde etkili olan Servet Yılmaz’ın, Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı döneminde tasfiye edildiğini söyledi. Saymaz’a göre Engin Dinç’in Ankara Emniyet Müdürlüğüne gelmesinin ardından Organize Şube kadroları değişti ve bu kadrolar ilk büyük dosya olarak Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına yöneldi.

Dinç’in zaten gelecek ay emekli olacağını söyleyen Saymaz, bu nedenle merkeze çekilmesini doğrudan “tasfiye” olarak nitelemenin güç olduğunu, ancak emekliliğine kısa süre kala böyle bir adım atıldığını ifade etti.